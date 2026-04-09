台南停車糾紛演變成肢體衝突 雙方互告傷害

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台南市長溪路三段發生停車糾紛，引發林男與李女肢體衝突，雙方均提出傷害告訴，警方依規定移送偵辦。(記者張翔翻攝)

記者張翔／台南報導

台南市長溪路三段日前傳出糾紛事件，警方獲報後迅速到場處理，釐清為停車問題引發的肢體衝突，並進一步延伸出家庭糾紛案件，警方已依相關程序移送偵辦。

台南市警察局第三分局表示，警方接獲通報指稱長溪路三段發生糾紛案件，轄區長安派出所立即派遣警力趕赴現場，並同步通知線上巡邏警網支援。經查，為林姓男子(47歲)與李姓女子(44歲)因停車問題發生口角，雙方情緒升高後進而發生徒手肢體衝突。

警方到場時，雙方已停止衝突，現場未見明顯外傷，但雙方均表示身體不適並互控對方動手，員警隨即依法告知雙方相關權利，並協助製作筆錄。經確認，李女與林男均提出傷害告訴，全案已依傷害罪嫌函請台南地檢署偵辦。

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經了解，林姓男子與其楊姓妻子(41歲)亦發生口角與拉扯情形，楊女已前往長安派出所申請保護令，警方已依規定受理並完成通報程序，以確保當事人安全。

警方呼籲，民眾遇有停車或其他生活糾紛時，應保持理性溝通，避免情緒失控導致衝突升高，甚至觸法。若發生爭執情況，建議透過合法途徑或報警處理，切勿以暴力方式解決，以免造成自身與他人傷害，亦需承擔法律責任。