南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導

台南新光三越中山店２９日中午突然停電，現場瞬間陷入一片黑，當時還有民眾剛好在搭手扶梯，瞬間停止運作，根據台電表示，因為設備故障導致4000多戶停電，也引起饋線壓降，造成非故障區間的新光三越中山店、新光三越西門店供電異常，台電獲報後立即派員至現場搶修，目前已經復電。





台南停電影響4千多戶！ 新光三越中山、西門店「一片黑」

百貨公司突然停電，導致多位民眾無法進入逛街。（圖／民視新聞）民眾拍下，百貨公司裡一片漆黑，只有緊急照明燈光還亮著，隨後燈光短暫恢復後，又再度暗了下來，讓正在逛街的民眾不知所措。聲源：工作人員：「不好意思喔全館跳電沒有營業。」百貨公司外，有民眾才剛抵達門口想入內逛街，但因為全館停電只能作罷，台南新光三越中山店，中午時間突然停電，當下還有民眾正在搭手扶梯。民眾vs.記者：「急煞現在怎麼辦，一樓電梯已經坐三分之一，急煞好險沒有人摔下來。」民眾vs.記者：「沒電啊現在都停電喔對對，啊停多久不知道啊我剛來而已。」民眾vs.記者：「應該是要關了，啊裡面都暗暗的沒有電齁嗯。」聲源：記者：「又來了又來了。」

台南停電影響4千多戶！ 新光三越中山、西門店「一片黑」

台南新光三越百貨公司突然停電，事發當下還有人在搭手扶梯。（圖／民視新聞）燈光時暗時亮，一度不穩定，而根據台電表示，11時53分台南市南區因為設備故障，導致部分區域共4566戶停電，事故也引起饋線壓降，造成非故障區間的新光三越中山店、新光三越西門店供電異常，台電獲報後立即派員到現場搶修，五分鐘內復電3401戶，超過七成，並在下午一點全數恢復供電。

