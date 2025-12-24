台南健康力再進化 榮獲全國健康城市暨高齡友善城市獎八獎

南市府衛生局等憑藉高齡友善專案於台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選中獲得八項大獎肯定，廿三日獻獎予市長黃偉哲。（南市府衛生局提供）

記者王勗／台南報導

南市於今年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選中，囊括八項大獎，獲獎項目涵蓋健康城市類的城市夥伴獎、健康平等獎、綠色城市獎、海報銅獎四件，高齡友善城市類的共老獎、活躍獎兩件、海報佳作獎等四件，廿三日南市府衛生局也會同獲獎局處獻獎予市長黃偉哲。

南市府衛生局、勞工局、地政局、教育局、農業局、交通局等憑藉高齡友善專案於台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選中獲得八項大獎肯定，表現亮眼、位居全國第二，廿三日特將獲得獎項獻予市長黃偉哲，黃偉哲表示，這是市府跨局處團隊努力的成果，對市民「健康、安心、宜居」承諾的最佳證明。

南市今年於論文獎項中投稿廿八件、獲獎六件，獲獎率達二成一，超全國近一成，海報獎部分投稿十四件、獲獎兩件，獲獎率達一成四，本次接連獲得八獎項殊榮充分展現臺南推動健康城市的全面性，其中營造高齡友善環境專案更受到評審團高度肯定，認為台南具備「示範城市」的持續進化能力。

市長黃偉哲指出，面對人口老化、慢性疾病與極端氣候等挑戰，南市府也將持續用創新方法守護市民健康。特別感謝南市府所有基層人員與社區夥伴的共同努力，讓台南在全國競賽中脫穎而出。未來也將持續投入更多智慧科技、跨局處協作與社區支持，打造更具韌性的健康城市。

南市府衛生局強調，本次獲獎不僅是對台南健康政策的肯定，各項政策也注入健康能量，未來也將同步推動整合性健康促進策略，包含智慧健康管理、長者自立支援、社區健康營造與心理健康守護等，讓市民出生到老年都安心。