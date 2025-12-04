台南傳奇小店10元肉燥飯賣35年 臉書宣布歇業！網友不捨淚別

台南35年知名小店「林家肉燥飯」，昨發文宣布將熄燈，引起大批網友不捨。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 台南傳奇小吃「林家肉燥飯」自開業至今已經35年，堅持肉燥飯只賣10元而聞名，昨日店家在臉書宣布將歇業的消息，疑似是因為老闆年事已高，消息一出引起大量網友不捨，「辛苦了大半輩子，終於可以休息了，祝未來一切平安順利」。

林家肉燥飯自1990年營業至今，最早在南園街養生市場發跡，後來才搬遷至現址安和路一段經營，陪著無數台南人走過成長歲月。始終堅持一碗肉燥飯只賣10元，價格至今未曾調整，吸引無數顧客。連總統賴清德、蔡阿嘎等名人都曾親臨品嚐。

昨日「林家肉燥飯」在臉書粉專發文宣布下台一鞠躬，「從阿公帶著孫子來吃，到孫子長大帶著自己的孩子來吃，林家肉燥飯彷彿是每個老客人家裡的第二個廚房。一碗肉燥飯10元，35年的堅持，裡頭蘊含的不只美味，還有辛苦的血汗，和已工作到變形的一把老骨頭」、「如今林老北和林老目年事已高，忍痛做的重大決定，想說的話太多了，期間真的非常感謝所有人的支持」。

熄燈消息引來大量網友留言不捨，「雖然不捨，但也希望你們兩老退休後好好的去玩」、「我鹹粥 三寶沒了QQ」、「辛苦了大半輩子，終於可以休息了，祝未來一切平安順利」、「謝謝林老闆的好吃肉燥飯」、「看著老闆的腰越來越彎，真的很不捨，祝您們夫妻健康快樂」。

