台南傳奇「忍者哥」揹武士刀遭警攔！本尊現身揭內幕

生活中心／饒婉馨報導

張文隨機砍人案發生後，讓許多民眾都相當不安，警方也加強巡邏戒備，防止相似悲劇重演。台南海安路21日晚間傳出騷動，知名都市傳說「忍者哥」遭警方攔下盤查，因其身上疑似攜帶刀具，引發路人關注與網友熱議。對此，南警二分局澄清，經確認後發現該「刀具」為塑膠製品並無殺傷力，但為平息眾人疑慮，已要求李男先行離開，避免引起不必要的恐慌。





北市砍人案後…台南「忍者哥」揹武士刀遭警攔查！本尊揭：鋤頭做的道具

他扮成忍者的模樣出現在台南大街上，而身上揹的武士刀引起民眾關注，也遭警方盤查確認。（圖／翻攝自臉書社團《台南大小事》）

台南海安路二段於21日晚間出現一名全身忍者裝扮、揹著武士刀的男子在看表演，由於近期北市發生張文砍人案件，民眾神經緊繃，此裝扮立即引起路人高度關注，警方也隨即上前攔下盤查，要求該男子出示證件並確認其配件是否具備殺傷力。有目擊者上傳影片到Threads上後引發熱烈討論，網友反應兩極：一方認為警方執法過當、小題大作；另一方則主張在社會氛圍敏感的時刻，民眾本應避免具爭議性的打扮，以策安全。









他本人表示自己已經cosplay超過20年，且夏天還會扮成藍波，遇到想合照的人，也幾乎都不會拒絕。（圖／翻攝自臉書社團《台南大小事》、翻攝畫面）

許多在地居民陸續出面緩頰，表示這位「忍者哥」是台南知名的傳奇人物，維持這身裝扮出沒於大街小巷已超過20年，性格親民，面對合照要求多半大方答應，還有網友加碼爆料他夏天會改扮成「藍波」。他平常會靠回收廢品賺錢，也透露武士刀只是自己用鋤頭做成的道具。台南市警局第二分局對此回應，「警方針對轄內大型活動及人潮聚集場所均加強維安戒備，於21日執行『2025糖果森林海安聖誕日』維安勤務時，執勤人員見1名忍者裝扮之李姓民眾背著疑似刀具，立即上前盤查，發現其所持有武士刀係塑膠製品，未具殺傷力」。

原文出處：北市砍人案後…台南「忍者哥」揹武士刀遭警攔查！本尊揭：鋤頭做的道具

