台南傳統市場年菜多元 歡迎民眾踴躍訂購力挺在地攤商
為行銷市場年菜，台南市政府結合多處傳統市場與特色攤商，共同推廣傳統市場年菜。經發局市場處表示，活動透過展示各市場特色年菜及推廣資訊，提升民眾對傳統市場年菜的認識、關注，協助民眾提前規劃年節採購。更多年菜選購及其他市場訊息，將透過台南市市場巡禮官方粉絲專頁陸續公佈。
經發局指出，市府整合各區公有市場年菜資源，協助攤商加強宣傳推廣，並持續優化訂購與行銷方式，今年有多處市場年菜接單表現較去年穩定成長。崇義市場、仁德市場年菜接單量超過去年水準，文華市場則維持穩定接單。也有開元、麻五、玉井等市場首次參與或規劃年菜販售。
市場處表示，由於部分市場年菜數量有限，已提前額滿或停止接單，顯示民眾對市場年菜詢問度與接受度的喜愛。另外，也有攤商自行接單，展現傳統市場多元彈性的經營特色。歡迎民眾踴躍前往各公有市場選購年菜，以實際行動支持在地市場，共同迎接熱鬧溫馨的農曆新年。
