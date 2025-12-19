台南傳統美食「冬至包」開賣 民眾趕現場碰運氣搶買

台南市 / 綜合報導

冬至除了吃湯圓外，在台南府城還有吃「冬至包」的傳統習俗，不少傳統老店，早在一個月開放預訂全數完售，這幾天店內總動員，趕緊趕工，有民眾沒成功訂到，驅車趕到現場碰碰運氣但還是撲空，而有店家發現，今年購買結構出現變化，購買肉包的比例提高到6成左右。

進行趕工任務，每個人的手都沒停過，把肉餡、香菇等配料，包進麵團裡面，接著將他捏特殊形狀，這就是所謂的「冬至包」，消費者說：「台南人這個都是在拜拜用的。」冬至包業者陳淑芬說：「比去年多1千多個，就是不能再接了因為太多了人力不足。」

每年接近冬至時，台南傳統餅舖、包子店就會推出，11月開放訂購，沒訂到的消費者驅車趕到現場碰碰運氣，冬至包業者VS.消費者說：「今日沒有零售，11月1日開始預訂額滿為止。」

真的太搶手，只能兩手空空而回，除了這一家台南北區的百年老店之外，安平區這一家，出動好幾個大蒸籠，同時開鍋，出爐後，一一裝袋，因為已經有客人準備前來取貨，消費者VS.記者說：「公司來訂的，所以也是因為冬至，對然後拜拜。」

今年業者發現，購買結構和以往，有些不同之處，冬至包業者李雲郁說：「豬肉漲價所以大家都特別喜歡偏好豬肉這樣子。」以往菜包與肉包的比例，大約是6比4，菜包略勝一籌，但今年情況正好相反。

另外一家中西區的糕餅舖，同樣深陷趕工深淵，冬至包業者郭祇妘說：「一個多月前就有人預訂了，現在都在趕工，裡面都在趕貨，今年目前已經接3000多顆。」消費者VS.冬至包業者說：「每年都來訂今年有事，明日來買，(明日3點)。」消費者說：「讓小朋友可以知道不是只有吃湯圓，原來也可以吃冬至包。」

儘管沒日沒夜包個不停，但還是供不應求，現場想購買的民眾撲了個空，台南冬至包，每家形狀都不一樣，除了金元寶，還有半月型，都是有吉祥寓意，看看每年的訂購盛況，代表這項在地飲食文化，也會持續傳承飄香下去。

