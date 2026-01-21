台南傳襲警！男子吸毒倒臥路旁顫抖 員警逮捕遭咬傷手部

即時中心／綜合報導

台南市傳出襲警案，1名33歲汪姓男子今（21）日中午趴臥在東區裕忠路邊一輛重型機車上，全身不停顫抖，民眾發現狀況異常後報警，警方初步研判，汪男疑似吸食電子煙毒品，在逮捕汪男過程中，還造成兩名員警受傷，汪男被依照毒品交易防制條例等5項罪名，移送台南地檢署偵辦。

台南市第一分局府東派出所所長王俊權表示，21日上午11點多接獲民眾報案，稱裕忠路有人倒臥路旁，立即派出警力趕到現場，發現汪姓男子趴在一輛重型機車上，手持電子煙，全身不停顫抖，立刻對他進行初步毒品篩檢，結果測出依託咪酯呈陽性反應。豈料員警依法逮捕汪姓男子時，竟遭他張口咬傷，優勢警力隨後到場支援，成功制伏汪姓男子，隨後在他身上也查獲吸食毒品的工具。

王俊權表示，全案將依毒品、傷害、妨礙公務、公共危險及毀損等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。





《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

