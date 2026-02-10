台南傳「換妃」！王鴻薇：妃憲沒縫怎插針？

▲綠委陳亭妃初選勝出，總統賴清德掛綵帶。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.21）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，如今地方初選落敗的林俊憲看板還是滿街高掛，地方傳出疑似醞釀「換妃」。對此，國民黨立委王鴻薇昨（9）日指出，換妃茲事體大，也不僅事關林俊憲一人。地方幫林俊憲抬轎的議員和樁腳，和陳亭妃有長期選舉恩怨！妃憲之間如果沒有縫，也不可能插針。

王鴻薇昨上《新聞大白話》表示，「換妃」當然茲事體大，綠委王世堅被堵訪時說出：「絕對不可能」，其實就是喊話林俊憲不要作「卒仔」，若真換妃的話，就是大丈夫輸不起、「跋歹筊」（註：意即詐賭）。

王鴻薇認為，但「換妃」會不會發生？老實說也不只關係林俊憲一個人而已，因為這是陳亭妃自己跟綠營台南市議長邱莉莉和議員們長期的選舉恩怨。如果今天林俊憲這些樁腳沒辦法接受，陳亭妃可能手會伸進未來的議員選舉，甚至議長選舉的話，這些幫林俊憲抬轎的議員，又為什麼要去抬陳亭妃？

王鴻薇直指，因為台南真的傳出，這些抬林俊憲的議員就說，如果今天是林俊憲來選，林俊憲4年後還可以再選；如果是陳亭妃選，林俊憲要等8年！已有這樣的耳語。所以陳亭妃不應再說是對手謝龍介挑撥離間、見縫插針。如果沒有「縫」，人家也挑不起來！

