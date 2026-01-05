台南僅8度！12縣市低溫特報、15縣市吹強風 吳德榮：越晚越冷

中央氣象署對北北基等12縣市發布低溫特報、15縣市陸上強風特報。（本刊資料照）

強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，台南僅8度！中央氣象署對北北基等12縣市發布低溫特報、15縣市陸上強風特報；氣象專家吳德榮表示，各地先後轉晴，氣溫驟降，越晚越冷，北部、中部、南部下探8度。

中央氣象署今（6日）稱，強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴。明（7日）、後（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大。

低溫、強風特報齊發

全台各地天氣狀況。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署4時35分發布低溫特報，今日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。黃色燈號包含新北、基隆、台北、桃園、新竹縣、台中、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄、宜蘭有10度以下氣溫發生的機率。

中央氣象署發布低溫特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署4時31分發布陸上強風特報，東北風偏強，今晨至明晚新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東縣、澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片。

中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象署官網）

吳德榮於氣象應用推廣基金會指出，今晨迎風面雲層雖多，但結構鬆散，北部陸地及東半部海上有降水回波，北部及東半部零星降雨。今日上午起、乾冷空氣持續南下，各地先後轉晴，氣溫驟降，越晚越冷。早出晚歸，要記得添加衣物。各地區氣溫分別為北部8至14度、中部8至20度、南部8至23度、東部9至22度。

明日起寒流來襲

最新模式模擬顯示，明日至週六（10日）清晨、「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、比前波強；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率、並將成為入冬以來首波「寒流」（寒流定義：台北測站≦10度）。

今晨4：30紅外線雲圖顯示，迎風面雲層雖多，但結構鬆散（左圖）。4：30降水回波合成圖顯示，北部陸地及東半部海上有降水回波（中圖）。4：30累積雨量圖顯示，北部及東半部零星降雨（右圖）。（翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮叮囑，週三至週六晨、天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後「極寒冷」、常有部分地區再創低溫；日夜變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心照料。 週六白天至下週一（12日）持續晴朗穩定，冷空氣逐日漸弱，白天氣溫也逐日漸升，但早晚氣溫仍很低，日夜溫差大、需注意。

中央氣象署觀測坪地低溫。（翻攝自中央氣象署官網）

截至6時31分觀測，台南市楠西區「鹿陶洋」4時33分8度、高雄市杉林區「月眉」5時40分9.1度、連江縣東引鄉「東引」6時1分9.2度，新北市石門區「富貴角」3時38分、台中市霧峰區「霧峰」4時30分與南投縣名間鄉「苗改南投蜂場」3時45分10.3度，桃園市楊梅區「茶改場」4時29分10.4度。

