台南優質民宿再升級 80家業者通過認證迎春節旅遊潮

為提升旅宿服務品質並強化旅客住宿體驗，台南市政府觀光旅遊局辦理「2025台南優質民宿認證」計畫，經專業輔導與嚴謹評選，共有80家民宿脫穎而出，22日於福爾摩沙遊艇酒店舉行頒證記者會，肯定業者在服務管理與品牌特色經營上的用心表現。 本次獲選民宿依經營特色分為五大類型，包括風格民宿56家、毛小孩友善民宿9家、生態景觀民宿6家、背包客民宿5家及親子民宿4家，展現臺南多元住宿風貌與文化底蘊。從老宅改建、設計美學，到寵物友善與親子共遊空間，提供旅客更豐富的住宿選擇。

圖說：台南80家優質民宿業者齊聚，展現台南旅宿產業蓬勃發展與品質升級成果。。(圖片來源/台南觀旅局提供) 觀旅局局長林國華表示，近年台南旅館與民宿產業表現亮眼，整體住宿率與營收持續成長，去年旅宿營收已突破百億元，創下歷史新高。他指出，自市長黃偉哲上任以來，觀光產值由原本約67億元成長至113億元，顯示旅宿品質提升對整體觀光發展具有關鍵影響。

林國華說明，台南目前旅館與民宿家數已突破1000家，為六都之最，房間數也將邁向1萬7000間規模；平均住宿率則從2018年不到40%，提升至近年超過50%，成長幅度相當顯著。他強調，市府透過「九宮格品質KPI」制度，從安全、服務、環境、管理等多面向輔導業者精進，讓優質民宿能持續向上提升。

此次獲得115年優質民宿認證的業者，皆通過專業評選與實地查核，在住宿安全、服務品質、特色經營及永續理念等方面展現優異表現。觀旅局也將持續整合產官學資源，協助業者強化品牌形象與經營能量。

林國華指出，台南已連續七年獲得交通部觀光署旅宿輔導計畫全國第一名的肯定，顯示台南在旅宿品質提升上的成果獲得中央認可。他也感謝旅宿業者、民意代表、公協會及民間團體的共同努力，讓台南成為兼具數量與品質的觀光城市。

觀旅局表示，未來將持續推動優質旅宿認證與輔導機制，鼓勵業者精進服務品質，打造更具特色與競爭力的住宿環境，讓旅客在台南不僅住得安心，也能感受城市的溫度與文化魅力。

