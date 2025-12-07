台南優質水果進軍歐洲! 黃偉哲率團赴荷蘭辦水果展售會

南部中心／綜合報導

台南優質水果進軍歐洲，芭樂首度外銷到荷蘭，台南市長黃偉哲近日也親自率團，出訪荷蘭，舉辦水果展售會，現場民眾超踴躍，架上芭樂和鳳梨瞬間秒殺一空。

台南優質水果進軍歐洲！ 黃偉哲化身最強推銷員

駐荷蘭台北代表處大使田中光（右）也來到現場，一起推銷台灣水果。（圖／翻攝畫面）

位在荷蘭的超市裡頭，來自台南的芭樂，讓民眾試吃，大小朋友一口接一口，欲罷不能，台南市長黃偉哲親自在攤位前，當起推銷員。今年6月，歐盟開放台灣芭樂、芒果進入歐洲市場，台南市府掌握商機，近日前往荷蘭舉辦「台灣芭樂首銷歐洲展售會」，駐荷蘭台北代表處大使田中光，也來到現場，一起推銷台灣水果。活動現場人潮踴躍，架上的芭樂和鳳梨迅速秒殺，銷售一空，許多旅歐台灣人更遠道而來，支持家鄉的好滋味。

廣告 廣告

台南優質水果進軍歐洲！ 黃偉哲化身最強推銷員

台灣芭樂首銷歐洲展售會現場相當熱鬧。（圖／翻攝畫面）

台南市長黃偉哲：「頂級超商中人潮的盛況，造成了熱烈的迴響，這次我們來到荷蘭，很成功的把台南的芭樂順利行銷，他們吃到台南的芭樂都非常驚豔。」

台南的芭樂口感和甜度，深受喜愛，鳳梨更延續去年銷售熱潮。台南農產外銷版圖，擴及亞洲、北美洲、大洋洲，近年更插旗歐洲，而選擇荷蘭作為外銷歐盟的第一站，正是看準身為歐洲門戶，具備優越地理位置與完整物流體系，讓台灣的國民水果，成為歐洲餐桌上的精品美食。





原文出處：台南優質水果進軍歐洲！ 黃偉哲化身最強推銷員

更多民視新聞報導

小朋友嗨翻！何志偉又扮「孩子王」 舉辦親子活動傳遞「愛台灣」理念

藍白亂修《財劃法》政院不執行 卓冠廷喊「這招」是大絕要謹慎

馬克宏：中國若不縮減貿易順差 歐盟擬祭關稅回應

