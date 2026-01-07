台南優質烏魚子評選六業者獲殊榮 達人王昌澔分享選購竅門

農業局與評選優勝者共同行銷台南烏魚子。（記者翁聖權攝）

記者翁聖權／新營報導

農業局一月七日公布「二０二五台南優質烏魚子評選」優勝者，總共有六名養殖業者獲得推薦。因應民眾農曆春節送禮需求，養殖達人王昌澔也分享選購烏魚子竅門，歡迎消費者踴躍訂購。

農業局簡任技正張順得說，由市府與農業部漁業署共同輔導南市養殖漁業發展協會舉辦的台南優質烏魚子評選，已邁入第十七屆。二０二五年南市烏魚養殖面積約一百卅九公頃，放養量約一百卅二萬尾，占比全國三分之一，每三尾烏魚就有一尾來自台南。

「二０二五台南優質烏魚子評選」共有六名烏魚養殖業者獲殊榮，分別為林性海、蘇潔琳、林揚合、陳鴻龍、黃金妙及洪崑明。每個業者生產的烏魚子皆有其獨特製作工序，風味迥異，各具特色。

台南市養殖漁業發展協會理事長王昌澔分享選購烏魚子訣竅。（記者翁聖權攝）

台南市養殖漁業發展協會理事長王昌澔與優勝業者分享選購烏魚子訣竅，先觀其色，外型勻稱厚實、色澤澄紅偏褐；再聞其香，淡淡的魚卵香氣迴繞；最後嘗其味，入口鹹鮮、彈牙微糯、齒頰生香。烏魚子也可搭配蘋果可或棗子切片入味。

王昌澔表示，歷經丹娜絲颱風侵襲後，養殖戶還是硬脖頸為生計，在政府輔導下繼續製作烏魚。台南烏魚養殖技術日益熟練，加工技術也在每年的比賽中不斷進步，業者以少鹽低納的做法區別進口烏魚子，晶瑩剔透的烏魚子配上精緻包裝盒，是送禮最佳選擇。