台南優質虱目魚再升級 五大飯店攜手推出創意料理

台南市政府攜手台南市農會今(17)日舉辦「虱目以待 好味登場」記者會，宣布聯合本市5家飯店推出期間限定虱目魚創意料理，盼在風災後重新振興漁業產銷鏈，並以更具巧思與質感的料理展現臺南身為「虱目魚王國」的深厚底蘊。

今年7月丹娜絲風災重創臺南，對沿海漁業造成不小衝擊。市長黃偉哲表示，虱目魚養殖在台南已有數百年歷史，是在地最具代表性的水產之一。台南市目前虱目魚養殖面積達3,503公頃、年產量約2萬3,867公噸，其中又以七股、安南、北門、學甲及將軍等區最為集中。他強調，隨著生產逐步穩定，市府將持續推廣虱目魚多元通路與創新食用方式，帶動漁民收益回升，也邀請民眾用行動支持在地漁業。

農業局長李芳林指出，臺南的虱目魚產業已形成從養殖、加工至餐飲的完整鏈結，更孕育出豐富的食魚文化，是國際遊客來臺南必吃的亮點。此次透過飯店專業主廚的創意發揮，將虱目魚融入更具現代感的餐飲呈現，盼吸引更多年輕族群與外地旅客關注，也讓消費者重新感受虱目魚的美味與無限可能。

本次活動由台南市農會邀集五家飯店共同響應，包括禧榕軒大飯店、維悅酒店、大員皇冠假日酒店、台南台糖長榮酒店、台南老爺行旅，各家以虱目魚為主題推出限定菜色，如瓜綿蒜仁蒸魚肚、芙蓉百花虱目魚、黑胡椒虱目魚柳、剁椒虱目魚肚、鼓汁虱目魚豆腐堡、虱目魚肚小漢堡…等。從中式蒸、煎、爆香到創意西式漢堡皆有，展現虱目魚肉質細嫩、油脂清爽的特性，也讓民眾看見「國民魚」能呈現的不只是家常，更能端上飯店餐桌，以多層次風味呈現全新的美味想像。

圖說：維悅酒店推出多道以虱目魚入菜的料理，包括瓜綿蒜仁蒸魚肚、芙蓉百花虱目魚與黑胡椒虱目魚柳，以細緻料理手法呈現在地漁產的鮮美。(圖片來源/台南市農業局提供)

圖說：剁椒虱目魚肚、豉汁虱目魚豆腐堡與創意虱目魚漢堡呈現「美味新虱界」主題(圖片來源/台南市農業局提供)

