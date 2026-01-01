台南元旦升旗 黃偉哲的承諾、許願、感謝

台南市長黃偉哲(前左三)參加新營元旦升旗典禮，向國旗敬禮。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕迎接2026、中華民國115年元旦，台南市新營區公所和新營國際青年商會今天(1日)清晨6點在南瀛綠都心公園舉辦元旦升旗典禮，市長黃偉哲出席，承諾市政團隊在新的一年會更加努力，為市民福利、更多的市政建設打拚，並許願祝福民眾在新年有更多更好的發展，馬年行大運，馬到成功，一馬當先，家庭和樂、身體健康、萬事如意、大發財。

黃偉哲並特別感謝國軍，從去年楠西地震、到丹娜絲風災等，國軍弟兄一直守護我們，非常感謝。現場民眾為國軍鼓掌。

今晨出席元旦升旗典禮的還有立委陳亭妃、台南市民政局局長姜淋煌、市議員蔡育輝、王宣貿、李宗翰、新營區長陳宏田等人。

115年元旦新營升旗典禮人潮。(記者楊金城攝)

115年元旦，台南新營舉辦升旗典禮。(記者楊金城攝)

