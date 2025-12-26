台南內參民調之亂 民進黨中央說話了

民進黨副秘書長何博文。(何博文臉書)

民進黨台南市長初選進入倒數階段，黨內競爭日趨白熱化，近期媒體曝光所謂「綠營內參民調」引發關注。對此，民進黨副秘書長何博文今(26)日嚴正澄清，民進黨中央從未針對任何初選縣市製作或發布內參民調，相關數據並非出自黨中央。





何博文上午出席民進黨客家部「DPP挺你 尋回語言的光」策展記者會後受訪表示，外界所稱的「內參民調」，應向相關媒體查證，就他所了解，黨中央並未進行、也未公布任何初選內參民調。他指出，較有可能的情況，是各參選人陣營自行委託進行內部民調，但不應混淆為黨中央立場。

針對近期傳出的民調內容，顯示立委陳亭妃、林俊憲在對上國民黨立委謝龍介時，支持度差距落在誤差範圍內。陳亭妃同日也正式致函黨中央與選舉對策委員會，要求比照《公職人員選舉罷免法》，嚴格規範來源不明的民調發布，以維護初選公平性與制度正當性。





陳亭妃指出，相關民調未依法揭露調查單位、抽樣方式、樣本數、誤差值與經費來源，恐已違反選罷法第53條規定，且在初選關鍵時刻快速流傳，可能誤導民意、影響黨內公平競爭。





對此，何博文再次強調，民進黨初選一向依循公平、公正、公開原則，無論是政見發表或正式民調，皆嚴格依黨內程序辦理，呼籲外界勿以訛傳訛，避免對選舉制度造成不必要干擾。