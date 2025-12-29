台南內戰！郭國文嗆陳亭妃：重算胞妹、郭信良跑票舊帳

民進黨立委陳亭妃、林俊憲於台南市長提名人電視政見會上正面交鋒。 圖：《三立電視》提供（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選升溫，日前舉行的政見說明會，陳亭妃、林俊憲針鋒相對，然而，針對外界質疑當年議長跑票事件，綠委陳亭妃以一句「關我什麼事」回應。對此，民進黨台南市黨部主委、立委郭國文今（29）日發表嚴正回應，直指相關說法無法切割歷史責任，更點出多年來跑票事件與陳亭妃政治路線之間的密切關聯。

郭國文指出，2014年與2018年兩度發生的議長跑票事件，關鍵涉入者並非旁人，而是長期與陳亭妃站在同一陣線、並在此次市長初選中為其全力輔選的議員，其中甚至包括其親妹妹陳怡珍。「如果這一切都與她無關，為何這些人始終圍繞在她身邊？」郭國文質疑。

廣告 廣告

他進一步指出，台南長期是民進黨在地方議會具備過半優勢的縣市，卻因跑票事件兩度痛失議長寶座，重創黨的整體形象與團結。郭國文直言，這些背離黨紀的行為不僅未被嚴肅面對，反而在多年來獲得默許與庇護，讓外界質疑是否為特定政治利益服務。

郭國文也點名，當年跑票事件的核心人物郭信良，不僅被外界視為最大受益者，法院判決亦已確認其與陳亭妃關係密切；然而在2022年議長選舉失利後，陳亭妃卻又公開要求正副總統介入，要求檢調調查，前後立場的轉變令人難以理解。

他質疑，若真心捍衛黨紀與價值，為何在過去多年從未試圖修補因跑票造成的傷害，反而在關鍵時刻以一句「關我什麼事」帶過？「這對許多始終堅守民進黨路線、記得那段傷痕的黨員而言，是一種傷害。」

郭國文強調，自己從政以來始終以台灣、以台南為念，但也必須直言，陳亭妃長期與藍營及偏藍無黨籍勢力維持緊密關係，這樣的政治選擇，正是她必須向台派支持者清楚說明的關鍵。他也直言，若未來初選由他勝出，相關立場是否能獲得尊重，仍有待陳亭妃給出明確答案。

最後，郭國文呼籲，在初選民調前，陳亭妃應正面回應外界質疑，向長期支持民進黨、支持台南發展的選民說清楚立場，這不僅是對黨內同志的交代，更是對台南市民最基本的尊重。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

主張「台灣國」屬言論自由 內政部：非《社維法》規範範圍

台南初選政見大比拚 陳亭妃拋七大願景、林俊憲喊老人免健保