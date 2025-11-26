台南全美老戲院《河鰻》11/29一夜限定 顏振發全新手繪海報亮相

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南全美戲院陪伴城市走過70年光影歲月，也是國際大導演李安少年時期電影夢的起點。老戲院門口立著李安的人形牌，像一道精神守護，提醒每個走進戲院的人：這裡承載著夢想與記憶。

11月，全美迎來影迷矚目的文化時刻。金馬4項大獎作品《大濛》將於明(27)日全台同步上映，藝術電影《河鰻》則在29日推出「一夜限定復活祭」。全美戲院也特別高掛台灣傳統手繪電影看板大師顏振發最新創作、全新80號手繪海報《河鰻》，正式亮相，將電影與老戲院的故事共同呈現。

2部風格迥異的作品，在這座老戲院交會。《大濛》帶領觀眾重返戲院，享受熱鬧與情感的交織；《河鰻》則喚醒人們對老戲院存在的思考，那些被遺忘的角落、仍想活下去的人與場域，在這一夜重新發光。全美戲院不只是放映電影，更以文化事件的形式，連結城市的記憶與影迷的情感。

值得一提的是，全美對面停車場變身「垃圾山」意象裝置！由台南應用科大學生用廢棄冷卻塔、破衣櫥回收素材搭配LED，重現《河鰻》劇中尋找出口的迷幻場景。

有影迷說，老戲院成為電影、城市與人的再生場域，也提醒我們「光影與夢想，從未消逝，只是在等待被重新看見」。

全美老戲院門口立著李安的人形牌，像一道精神守護。(記者洪瑞琴攝)

全美老戲院陪伴無數青春歲月。(記者洪瑞琴攝)

台南應用科大學生運用回收素材，重現《河鰻》劇中尋找生命出口場景。(記者洪瑞琴攝)

