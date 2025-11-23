台南全運會成績亮眼 寫下十七項連霸、再刷三大會紀錄

南市體育總會吳志祥理事長將台南代表隊榮獲的考試院長獎獻給市長黃偉哲市長。（南市府體育局提供）

記者王勗／台南報導

今年全運會於十月廿三日圓滿落幕，台南代表隊於本屆賽事中勇奪廿八金、廿七銀、卅八銅的亮眼佳積，不僅金牌數再創新高，還獲考試院長獎殊榮。南市府本月廿三日召開慶功會，感謝參與人員努力。市長黃偉哲也期勉選手持續精進，並於明天屏東全運會再創佳績。

市長黃偉哲表示，今年南市代表隊不僅締造十七項連霸紀錄，更刷新三項大會紀錄！如此佳績也仰賴教練、選手團隊的長期累積。廿三日晚間南市府於大象寬廷宴會廳舉辦慶功會，會中黃偉哲也頒發獎勵金予軟式網球、帆船、田徑、游泳、籃球、羽球等在內的廿七個運動委員會，總獎金高達四一五六萬七千元，盼能激勵選手、教練再接再厲、追求更高榮耀。

體育局長陳良乾指出，本屆賽事南市代表隊於田徑、游泳、帆船、輕艇、舉重、空手道、跆拳道、射箭、軟式網球、羽球及籃球等皆有突破，不乏選手刷新個人最佳成績、刷新大會紀錄。

黃偉哲現場頒發獎勵金予軟式網球、帆船、田徑、游泳、籃球、羽球等在內的廿七個運動委員會。(南市府體育局提供)

田徑好手陳玟溥奪得三金，並於一百公尺項目跑進十秒內，創下臺灣田徑里程碑。舉重選手陳柏任在抓舉、挺舉與總和三項目突破自身及大會紀錄；選手方莞靈更以一八九公斤佳積完成二連霸、同時刷新抓舉與總和紀錄。空手道選手簡慧萱則達成個人形女子組六連霸；輕艇選手劉妍廷締造靜水競速女子兩百公尺單人愛斯基摩艇六連霸優異表現。

帆船代表隊也奪得七金、七銀及四銅佳績，軟式網球隊奪得五金、三銀，其中，男子團體賽達成七連霸、女子團體賽完成四連霸。本屆賽事中三對三籃球首度納入比賽項目，台南代表隊分別奪得男子、女子組銀牌。十二歲的游泳小將何康婗個人更囊括一金、一銀、一銅，並於混合式接力中共同奪得銅牌。

體育局強調，一一三年起除增加挹注培訓經費外，也持續透過體能訓練、運動傷害照護、教練增能研習等多元計畫，建構完善的選手支持體系。也期盼選手再創佳績、為台南爭光。