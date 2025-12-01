台南兩處垃圾場接連起火 市府：空品無異常 強化管理全面啟動
記者林怡孜／台南報導
台南近期連續發生垃圾場火警事件，引發社會關注。安南區城西二期掩埋場於十一月卅日晚間發生火警，消防局接獲報案後迅速出勤，火勢於凌晨完全清除。環保局指出，燃燒區域為焚化爐歲修期間調度的生活垃圾暫置區，並未波及城西三期暫置的丹娜絲石綿廢棄物。
代理環保局長許仁澤說明，事故發生時風向為偏東及東北風，煙流隨風朝海面擴散，並未往市區集中。依空品監測站資料，本次火警未造成短時濃度飆升，各測站皆維持「普通」等級；今（一）日東北季風增強，擴散條件良好，整體空氣品質預估仍保持穩定。許仁澤強調，相關監測數據將持續公開，讓民眾掌握最新資訊。
對於外界關注起火原因，環保局初步排除人為縱火，研判與近期異常高溫乾燥有關。南部今年秋季為七十多年來最熱、最乾燥的時期，高溫少雨使垃圾底層較易累積蓄熱，加上掩埋物發酵產生沼氣，在天乾物燥與風勢助燃下易引發悶燒或自燃。火調相關蒐證工作仍持續進行。
同一時間，後壁區烏樹林垃圾場延燒事件亦引發民怨。大火持續多日、夜間臭味濃烈，不少居民湧入環境部長與市長黃偉哲臉書留言，痛批垃圾場管理長期不足、影響生活品質，並擔心是否產生戴奧辛等有害物質。對此，環保局回應，該場因早年堆置大量廢棄物，深層悶燒滅火難度高，市府已會同消防局、環境部南區環管署及專業工程團隊，以深層挖掘、分層覆土、泡沫抑煙與持續監測揮發性氣體等方式處理，所有監測數據均將透明公開。
市府指出，針對城西掩埋場復燃與烏樹林垃圾場火勢難以撲滅等問題，已啟動跨局處緊急應變，將從三方向全面強化管理：一、提高巡查密度與夜間警戒，必要時增設熱顯像、感測器等科技設備監控悶燒。二、檢討場內垃圾堆置量、覆土厚度與動線，逐步改善老舊場域設施。三、研議中長期工程改善與跨縣市合作，分散災害廢棄物處理壓力。
黃偉哲要求，環保局應在最短時間內提出改善時程與具體作法，主動向居民說明與溝通，將民眾衝擊降到最低。市府強調，將以更精準的監測、更嚴謹的管理，以及更積極的工程改善，降低掩埋場火警風險，讓市民在面對廢棄物處理問題時，能有更安全與安心的生活環境。
