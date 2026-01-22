台南八區遭埋廢棄物面積達40座足球場 檢起訴102人、27家公司
台南市共八個行政區多處土地遭棄置、掩埋營建事業廢棄物，面積高達29萬6557平方公尺，約40個足球場，涉案包括許姓夫婦等人不法獲利逾新台幣2800萬元。台南地檢署偵辦此案，兩年間發動八次查緝行動，今天偵查終結，依廢棄物清理法，起訴主嫌許姓夫婦等102人及27家公司。
南檢今天告訴中央社記者，檢方偵辦監聽組識犯罪時，意外發現這起棄置、掩埋營建事業廢棄物案，涉案人包括許姓夫婦、營建包商、運輸司機、土地提供者、挖土機司機、現場管理人等102人及27家公司。
檢方調查，許姓夫婦等人在民國112年5月至114年2月間，將營建工地產出的廢棄水泥、磚塊、磁磚、瀝青、木材、瓦片、鋼筋、大理石、矽酸鈣板、鋁窗等營建事業廢棄物，傾倒、掩埋或堆置在台南市南區、安南區、新市區、新化區、左鎮區、關廟區、仁德區等23處土地、魚塭或農地，以及七股區竹橋、十一份、頂山等三處光電場預定地，共八區土地、面積29萬6557平方公尺，不法獲利2865萬2848元。
南檢兩年間發動八次查緝行動，動員環保、地政、警政等單位搜索78處所，開挖19處非法掩埋場30次，拘提22人，傳喚101人，羈押10人，並查扣現場曳引車、營業半拖車、挖土機、推土機等車輛及機具，再依廢棄物清理法起訴，起訴書及附表多達1444頁。
（責任主編：莊儱宇）
