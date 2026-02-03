台南公共工程品質深獲中央肯定 多項工程榮獲金質、金安獎





台南市政府在行政院公共工程委員會主辦的「第25屆公共工程金質獎」，以及勞動部「第19屆優良工程金安獎」評選中，有多項工程與人員獲獎，展現市府在工程品質、安全管理及專業治理的扎實成果。台南市長黃偉哲今(3)日於市政會議肯定獲獎團隊，感謝同仁長期投入公共工程建設，為城市發展與市民安全打下穩固基礎。

黃偉哲指出，公共工程金質獎被譽為「工程界的奧斯卡」，是國內公共工程品質的最高榮譽。本屆全國有144件工程參選，台南市有8件參賽，其中3件脫穎而出獲獎，成績難能可貴，顯示市府工程品質與管理能力獲得高度肯定。

廣告 廣告

本次獲獎工程包括工務局「市道175線25.4K地滑區整治工程」榮獲優等，「台南亞太國際棒球訓練中心統包工程（第二期）」及地政局「喜樹灣裡市地重劃暨滯洪池、抽水站工程」則榮獲佳作。這些工程橫跨道路安全、運動建設與防洪治理，不僅回應市民實際需求，對城市發展具有關鍵意義。

此外，工務局所辦理「陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路及場區連絡道工程」，日前榮獲勞動部金安獎優等肯定，顯示市府在職業安全衛生管理上的落實成果。同時，黃偉哲特別肯定工務局長陳世仁，率領工務局團隊長期推動工地安全制度、親自走訪第一線，強化安全教育與管理，因此榮獲金安獎人員類甲等，實至名歸。

更多新聞推薦

● 「國共論壇」今登場 吳峻鋕：本質是高度政治化操作，也是為鄭習會鋪路