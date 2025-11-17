台南公務員未勘災蹺班猥褻2男童 法院判刑8年8月

台南市工務局一名公務員今年7月間颱風期間，翹班未到災區勘災，竟潛入一所國小猥褻2名男童，事後遭逮羈押至今，台南地院近日重判他8年8個月有期徒刑。

台南地方法院。（圖／資料畫面）

檢警調查，嫌犯施姓男子（34歲）為台南市政府工務局員工，今年7月18日上午應前往北門區執行災後重建工程會勘，卻駕駛公務車翹班潛入一所國小游泳池，尾隨2名國小男童進入更衣室，對2人猥褻甚至還拍不雅照，事後2童向老師報告，校方通知家長並報警。警方於當天在安平區攔下施男車輛將他逮捕，訊後依違反兒少性剝削防制條例移送台南地檢署。

施男還被起底曾於2022至2023年間，任職台南市經發局時，因承辦摸彩活動暗槓多項大獎遭免職，隔年竟再度通過高考重返公職進入工務局服務，又犯下猥褻男童惡行遭到停職。

施男在接手檢警訊問時即認罪，聲稱願意尋求醫師治療，並希望賠償被害人進行和解，遭羈押後向法院聲請具保停押，強調他是通過國家考試的公務員沒有前科，承認犯行無勾串滅證之虞，也無反覆實行可能，願意接受電子監控，但均被台南地院、台南高分院駁回仍在押。

案經台南地院審理，法官認為施男事先準備好兒童內褲前往游泳池，應有預謀找兒童下手而非偶然起意，身為公務員為滿足自己私慾侵犯2名男童身體自主權，影響身心發展甚鉅，且被害人家屬完全沒有與施男和解意願，最後依對2個對未滿14歲之人犯強制猥褻罪，各處3年2個月有期徒刑，另犯兒童及少年性剝削防制條例強迫使兒童被拍攝性影像罪，判7年4月有期徒刑，應合併執行8年8月。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

