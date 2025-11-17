台南公務員開公務車到泳池逞獸欲拍私密照 遭抓包重判8年8月

台南一名男公務員跑到國小游泳池逞獸慾被抓包，法院近日判決出爐。（泳池示意圖，ChatGPT生成）

台南市政府工務局一名施姓男工程員今年7月18日上午駕駛公務車外出，停在一家國小游泳池外，竟對一對小兄弟檔做出猥褻犯行，還拿手機拍下裸露照片，小兄弟的家人及泳池管理人發覺異狀後上前質問，他還立刻跳上公務車逃逸，仍被循線查出真實身分；不僅工務局將他停職，台南地院一審判決出爐他也將面臨8年8月的刑責。

開公務車到國小泳池逞獸慾 強行猥褻還拍私密影像

據悉，34歲施姓男子為台南市政府工務局建築工程科之工程員，判決書指出，他在7月18日上午個人請假時間，駕駛由台南市政府承租使用的公務車，前往某國小的游泳池。施男見2名剛游完泳上岸的小兄弟，竟尾隨至更衣室，拿出自備的三角褲要他們換上。

施男為成年男子，有體型優勢，2名小兄弟不敢反抗，施男藉故違反2人意願、撫摸他們生殖器，他們想拒絕閃躲，還被直接脫下三角褲，施男這時更以手機拍下2人穿三角褲或裸露下體的私密照片。

施男犯案後要離開，小兄弟立刻向外面等候的家人反映，泳池管理員也馬上找到施男質問，而施男則駕駛公務車逃離現場，但車牌早就被救生員拍下，向警方報案。

落網鐵證曝光 家屬拒和解不原諒

警方循線在同日下午6點多循線找到公務車和施男，查扣他的手機找到私密照。台南地檢署檢察官隔日將他聲押禁見獲准，並在偵結後將他提起公訴。由於家屬表示沒有和解意願，儘管施男的律師請求減刑，法院認為他侵害2童身體自主權，影響身心發展甚鉅，沒有減刑的理由。

法官痛批，施男身為公務員，為了滿足自己私慾竟對2童犯下強制猥褻，動機手段實不可取，也未獲得當事人的原諒，施男針對2人的犯意各別，行為互殊，因此以2個對未滿14歲之男子為強制猥褻罪論處，分別判處2個3年2月徒刑；另外他也犯公務員以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪，遭判處有期徒刑7年4月，應執行刑8年8月。

據報，台南市工務局在透過警方了解事發經過後，已立即將施男停職處分，國小方面則表示已加強泳池的安全管理、禁止外人進入，也將對2名小兄弟進行心理輔導。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

