台南公司員工旅遊9人疑食物中毒 檢驗未驗出病原菌不成立中毒案

屏東衛生局上月16日前往餐廳稽查，採集6件環境檢體及1件食餘檢體送檢，近日結果出爐，都未檢出病原菌。（圖／翻攝畫面）

台南某公司180人上月至恆春員工旅遊，不料在某餐廳吃完合菜後，有9人疑似食物中毒，陸續出現上吐下瀉的狀況，幸在掛急診後無大礙；案經屏東衛生局採集檢體追查後發現都未檢出病原菌，因此研判業者提供的食品與病患疑似食物中毒間無證據證明有因果關係，該案食物中毒不成立。

屏東衛生局表示，該案採檢3名發病個案及5名廚工的人體檢體，結果都為陰性，此外，另採集6件環境檢體及1件食餘檢體，也未檢出病原菌，依相關檢驗報告及調查事證所得結果綜判，業者所供應的食品與病患疑似食品中毒之間，尚無證據顯示有因果關係，故不成立食品中毒案件。

據了解，該公司員工旅遊有180人參加，一群人在上（11）月15日中午至恆春某餐廳用午餐，吃的是合菜，有花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等，不料當中有9人在下午過後陸續出現嘔吐、腹瀉的狀況，且症狀愈來愈嚴重，因此晚間趕至恆春基督教醫院掛急診。

