台南公園百年古蹟變身魔法屋

台南公園內的市定古蹟「原台南公園管理所」，外觀如童話小屋，將由南美館接手打造為魔法屋。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

去過台南公園，對公園內的「童話小屋」是否充滿想像？南美館與工務局攜手，將這間「原台南公園管理所」文資活化再利用，結合生態、藝術、設計、文化藝術等美學，將其打造為「魔法之屋」，希望民眾一起扮演魔法師角色者，打造充滿創意與想像的藝術行動。

南美館明年起僅存一館，日後將進駐原兒科館，並串聯至台南公園旁的原台南公園管理所。這棟建物從日治時代的事務所到後來的駐衛警辦公室、倉庫等，歷經百年滄桑，後獲得兩千多萬元經費修復，二０二四年五月完工。對這棟建物，工務局原有意委外經營，經副市長葉澤山協調，將由南美館入主，引入公園藝術行動，希望為場域建立嶄新定位，展現城市歷史紋理與未來發展多元可能。

南美館館長龔卓軍指出，管理所矗立超過百年，維持獨特建築造型，在欲重新展現功能時，讓空間與常民生活重新連結，未來小屋將扮演魔法師角色，打造充滿創意與想像的藝術行動，從親子家庭、兒童與學生，乃至於高齡者，以市民參與為導向，透過藝術進駐，深化在地文化及環境生態連結，成為城市藝術活動新據點，而明年度舉辦雙年展，更加以串聯，建構藝術縱貫線，透過各方「施法」，讓藝術遍地開花。

原台南公園管理所鄰近原兒科館、市圖公園館，另有三二一巷藝術聚落、台南文化創意園區、偕行社（委外為畫廊），將加以連接成具森林、生態與魔幻的兒童藝術之森，藉由生活美學、藝術教育，展開創意與想像，營造為自然與文化共融空間。