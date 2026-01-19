台南公布高風險駕駛事件 北區2人「無照」致人於死

〔記者王姝琇／台南報導〕南市透過公開高風險駕駛事件資訊維護交通安全，今日公布第14批高風險駕駛名單共13人，其中2位駕駛涉嫌無照駕駛肇事致人於死，交通局呼籲駕駛人除要避免高風險駕駛行為，也要保持防禦駕駛的觀念確保安全。

台南市高風險駕駛事件資訊公開作業原則於2023年8月11日公告施行，公告對象係就汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例因而肇事致人重傷或死亡者，或有其他受社會矚目的交通違規事件；於裁決處分完成後，依照公開作業原則將相關資訊去識別化，公布在交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」。

廣告 廣告

交通局長王銘德表示，此次第14批高風險駕駛事件計13案，違規地點分別在北區2件(均為無照駕駛)、仁德區、下營區、六甲區、麻豆區、白河區、後壁區、中西區、新市區、善化區、新化區、佳里區，駕駛人因違反道路交通安全規則肇事致人死亡，駕駛執照經吊銷後3年內不得重新考領。

交通局呼籲，由於交通違規具有高度威脅風險，往往造成無法彌補的傷害，藉由公布高風險駕駛人資訊，期能發揮警惕效用，提醒民眾務必小心駕駛，確保用路人安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

包裹有「這3字」別取貨！超商店員急攔阻 加碼曝光詐騙黑名單

男童鑽女童棉被「奪貞操」 新竹縣家長與教保員、幼兒園連帶賠30萬

北市大樓內辦市集驚傳一氧化碳中毒 疏散200人13人送醫

台南鎮安宮遶境意外不斷 整排煙火往地上噴、點燃草堆

