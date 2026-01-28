台南六甲區公所關懷獨居長者 關心健康與提醒用火用電安全

六甲區長陳啟榮偕同區公所人員及里長至獨居長者家中慰訪，致贈養生品、禮盒及關心日常生活及健康，在寒冬中送上關懷。（記者李嘉祥攝）

▲六甲區長陳啟榮偕同區公所人員及里長至獨居長者家中慰訪，致贈養生品、禮盒及關心日常生活及健康，在寒冬中送上關懷。（記者李嘉祥攝）

農曆年將近，近日寒流一波波，為關懷轄內獨居長者生活狀況，六甲區長陳啟榮28日偕同區公所人員及里長至獨居長者家中慰訪，除致贈養生飲品及禮盒，也關心日常生活及健康，提醒用火用電安全，在寒冷的天氣中為長輩送上一份溫暖與關懷。

六甲區公所替代役男也加入此次獨居長者慰訪行動，協助老人家進行居家環境清理，改善生活空間，讓長者住得更乾淨與安心，提升整體生活品質。

廣告 廣告

陳啟榮區長表示，配合市長黃偉哲推動各項高齡友善與長者照顧政策，此次慰訪除致贈禮品外，也向長者說明南市各項長者福利政令，並因應冬季用火用電增加，特別加強宣導冬季用火、用電安全觀念，提醒預防一氧化碳中毒重要性，以降低居家意外風險。

陳啟榮區長強調，未來也會持續結合市府政策與在地資源，主動關懷長者需求，讓每位長者都能在地安心生活、溫暖過冬。