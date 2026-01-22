台南六甲落羽松季月底登場 1/25免費拔蘿蔔

鄰近六甲落羽松景觀的蘿蔔田，今年生長較小株。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕1月25日來觀賞台南六甲落羽松，順便免費拔蘿蔔！六甲落羽松林已披上綠黃紅漸層的色彩，六甲赤山堡關懷發展協會25日將在六甲落羽松景觀區林鳳營牧場東側的蘿蔔田舉辦「拔蘿蔔．暖人心」公益活動，開放5分地的蘿蔔田免費採摘，同時舉辦5公里的落羽松健行。而六甲落羽松季將在1月31日開幕。

赤山堡關懷發展協會理事長蔡明賢表示，牧場提供農地栽種蘿蔔，25日拔蘿蔔活動將開放親子共耕、田間採收、拔蘿蔔體驗，並設立公益市集，協會關懷在地弱勢家庭與長者，也邀請他們一起來參與。

廣告 廣告

拔蘿蔔活動在25日上午8點先舉辦落羽松健走活動，也為民眾宣導長照3.0、國民年金的推動、交通安全，另安排表演、導覽解說落羽松、日治時期菁埔埤百年抽水站，菁埔埤百年抽水站見證早年埤塘農田水利灌溉史，難得開放。

拔蘿蔔活動已有200人報名，當天現場也開放民眾報名，免費參加。

觀賞六甲落羽松，順道採蘿蔔。(記者楊金城攝)

六甲赤山堡關懷發展協會25日將在六甲落羽松景觀區旁舉辦拔蘿蔔活動，開放5分地的蘿蔔免費採摘。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

不當工程師了！她靠「副業起步」30歲前成千萬富翁 每天只工作4小時

不是東京大阪！一票台人狂推日本「這1市」：最人性化適合旅遊

今晚明晨最冷「部分地區不到10度」 週六回暖、下週二又變天

