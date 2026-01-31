台南六甲落羽松季開幕 美景限時登場

六甲落羽松就位在台一線旁。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕2026台南六甲落羽松季今天(31日)開幕了，位在六甲區菁埔埤周邊的落羽松林披上綠橙紅色調，層層堆疊的美景吸引民眾來賞景、拍照留念，浪漫氛圍的美景限時登場，要把握觀賞時機。

台南市副市長姜淋煌主持落羽松季開幕，與民眾感受六甲限定的季節風景。他說，六甲落羽松季已成為全國具指標性的季節性觀光活動之一，遊客來到六甲，不僅能放慢腳步、沉澱心情，欣賞自然美景，還能逛市集、品嘗在地美食，活動並凝聚六甲及周邊地區的力量，結合在地景觀與農村特色，帶動地方觀光發展。

廣告 廣告

六甲區長陳啓榮表示，今年適逢馬年，公所在落羽松林周邊規劃多項裝置藝術，除了具代表性的六甲特色公仔與花海外，也有超人氣巨型貓咪公仔「巷仔Niau」和台南第二監獄創作的馬年花燈，為園區增添濃濃春節喜氣與拍照亮點。

六甲落羽松季開幕活動由赤山表演藝術坊、林鳳社區千歲團及六甲國小國樂團接力登台，讓現場氣氛熱鬧非凡，現場也設置特色攤位市集，展售六甲商圈特產、道地小吃及曾文地區農特產品，讓遊客在欣賞美景之餘，也能一次滿足味蕾，深入體驗地方特色。

六甲落羽松季活動將持續至3月1日，公所邀請民眾把握年節與假期前來踏青賞景、拍照留念，並可延伸規劃「曾文地區一日遊」，走訪官田八田與一紀念園區、水雉園區，柳營德元埤荷蘭村、劉啟祥美術紀念館和下營上帝廟等景點，也可順遊鹽水月津港燈節、新營波光節，透過跨區觀光串聯，豐富旅遊體驗。

六甲落羽松林有2千多棵落羽松。(記者楊金城攝)

季節限定落羽松。(記者楊金城攝)

六甲落羽松隨處可拍。(記者楊金城攝)

六甲落羽松吸引民眾拍照。(記者楊金城攝)

2026台南六甲落羽松季今天(31日)開幕了。(記者楊金城攝)

落羽松特色市集。(記者楊金城攝)

特色市集，麻豆分局也來宣導春節交通安全。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

冷空氣襲台挑戰大陸冷氣團！ 氣象專家曝週末「最冷時間」

虎航突取消逾100赴日航班 民航局曝原因

金價重挫近10％ 創1983以來最大跌幅 銀價暴跌約30％

冷空氣南下各地易有雨 今越晚越冷低溫下探12度

