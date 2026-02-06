台南六甲進入朝聖旺季 落羽松看板、明信片出爐了

〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲菁埔埤落羽松季每年吸引超過15萬人次前來朝聖，2026落羽松季上月31日開幕，會寫詩也愛攝影的六甲區長陳啓榮，拍下一年四季不同面貌的落羽松美拍，並精選16張美照印製畫布看板供現場遊客欣賞，其中6張編印成明信片，行銷六甲觀光。

六甲落羽松林總共種植2386棵，分布在11區，面積共2.24公頃，伴隨周邊農田、花海，或是晨曦、晚霞、藍天白雲等元素，造就六甲落羽松千變萬化的自然風情，讓人每次前來都見到不同的風景。

六甲公所精選陳啓榮拍攝的16張落羽松美照，輸出做成看板，放在落羽松季的入口處，讓遊客可觀賞比較與目前冬季景象不同的落羽松美景。張姓遊客一家人慕名而來，驚訝的說，從照片中看到不同季節的落羽松，原來也可以如此美麗。

做成明信片的6張落羽松照片，並由陳啓榮針對景色寫詩，每張配1首詩，讓圖與詩交融一起相當唯美，像「絕美菁埔埤」寫到：「六甲蘊育好風水，落羽松林令人醉。菁埔埤塘景幽美，猶如明綻光輝。」

落羽松明信片1000套由六甲旅北鄉親胡瓊櫻女士捐贈印製，她說，希望把故鄉的美麗介紹給更多人認識，並肯定六甲區公所這幾年成功行銷在地文化觀光，能幫忙出力感到與有榮焉。

陳啓榮指出，農曆春節快到，歡迎全國遊客來觀賞落羽松，品嘗六甲在地美食，也能串聯鹽水月津港燈節、新營波光節、烏山頭水庫風景區來趟走春小旅行，和家人留下最美的年假回憶。

2026台南六甲落羽松季上月31日開幕。(記者楊金城攝)

台南六甲落羽松和水田倒影。(記者楊金城攝)

