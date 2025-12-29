台南六甲頂醫療專用區市地重劃啟用 將帶動六甲頂地區整體發展





「台南市永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程」29日舉行完工啟用典禮，市長黃偉哲表示，本案透過市地重劃有效整合土地資源，公部門取得公園、活動中心及道路等公共設施用地，奇美醫療體系則獲得醫療專用區土地，真正落實「醫照合一、醫養合一」，對地方民眾與大台南市民健康照護帶來實質助益，成果得來不易，感謝所有參與單位的共同努力。

黃偉哲指出，市地重劃是兼顧公共利益與城市發展的重要工具，本案不僅改善既有醫療園區腹地不足的問題，也同步提升周邊生活環境品質，讓市民獲得更完善的醫療服務與休憩空間，期盼未來在奇美醫院擴建與公共設施陸續到位後，六甲頂地區能成為醫療與生活機能兼備的優質生活圈。

本案自112年3月開工，歷經約兩年半工期如期完工，總開發面積4.093公頃，開發後提供住宅區土地1.363公頃、醫療專用區土地1.259公頃，以及公園、廣場、綠地、道路等公共設施用地1.471公頃。未來結合奇美醫院既有院區及後續開發，將有助於提升整體醫療服務量能，並帶動永康甲頂地區整體發展。

地政局長陳淑美表示，六甲頂醫療專用區以醫療、綠地與永續城市為核心概念，兼顧健康照護與生活品質。未來奇美醫院預計擴建醫療大樓及興建立體停車場，為在地醫療環境注入新動能，提供更便捷的就醫條件。

重劃工程在設計上秉持人本與永續理念，全面納入無障礙通用設計，打造友善都市環境；公園景觀則善用地形高差，保留原生喬木並導入複層式植栽，同時設置容量達3,500噸的滯洪池，以海綿城市概念提升都市防洪韌性，兼具休憩與防災功能，形塑具特色的公共綠地空間。本案並於2022年榮獲「國家卓越建設獎—最佳規劃設計類金質獎」肯定。重劃區土地已完成全區分配及權利變更登記，後續預計於明（115）年第1季辦理土地處分作業，處分收入將優先償還開發成本。

