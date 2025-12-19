台南冬至特殊習俗"吃肉包.菜包" 百年老店生意旺

南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導

再過兩天就是冬至，應景吃湯圓，但台南有個特殊習俗，是在冬至當天，吃白白胖胖宛如金元寶的冬至肉包或菜包，台南百年老店業者，一年只賣三天，今年訂購特別夯。

依序包入絞肉、蛋黃跟香菇，包起來再捏成金元寶的形狀，台南傳統冬至包，店家一年只賣三天。（圖／民視新聞）

員工人手一塊麵團，依序包入絞肉、蛋黃跟香菇，包起來再捏成金元寶的形狀，台南在地冬至包，一年只賣三天。民眾vs.店家：「自己也沒吃過啦，想說就買給外地的朋友吃看看，結果問看看已經預購完畢。」民眾vs.店家：「沒有現貨，要預訂現在不零售，它額滿為止，每一年如此。」開賣期間，還是有客人，特地前往碰碰運氣，看能不能再買到冬至包，冬至應景吃湯圓，大家都知道，但台南有個「吃甜配鹹」的傳統習俗，是用湯圓、冬至菜包來拜神祭祖之後，全家一起享用。但有做冬至包的店家，其實相當稀少，已經將近150年歷史，傳承至第四代的餅舖，至今仍堅持手工製作冬至包，雖然只賣三天，但今年訂購特別夯！百年餅舖業者陳淑芬：「今年比去年好，不知道是很多店家沒有做了，還是就是這個工作比較繁複，我們能夠接的量是這樣子，比去年多一千多個，大概賣七千多個。」

冬至包過往，菜包都銷售比肉包好，今年卻恰恰相反，很多人特別來買肉包。（圖／民視新聞）一打開蒸籠，白白胖胖、長得像金元寶的冬至包一顆顆堆疊，安平包子店的業者，也推出先預訂才買得到的冬至肉包跟菜包，特別的是，冬至包過往，菜包都銷售比肉包好，今年卻恰恰相反。安平包子店業者李雲郁：「對呀今年就是豬肉比較貴，所以大家購買的冬至包，肉的比例會比較多，大概肉跟菜，比例大概6：4這樣子，蠻特別的現象。」不管菜包還是肉包，都深受消費者喜歡，冷冷的冬至，全家相聚吃冬至包配甜湯圓，甜鹹交織的口感，就是台南在地人最熟悉的傳統好滋味。

