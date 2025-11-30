台南凌晨傳燃燒異味！環保局巡查無異常加強監測

台南市環保局30日凌晨接獲新市、永康、東區等地市民反映空氣疑似有燃燒異味，獲報後立即派員前往各工業區稽查有無異常燃燒狀況。（台南市環保局提供／郭良傑台南傳真）

台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場火警尚未熄滅，台南市環保局30日凌晨接獲新市、善化、永康、仁德、東區及南區等地反映空氣疑似有燃燒異味陳情，獲報後立即派員前往南科、樹谷及永康等工業區，並針對感測器顯示濃度較高的周邊區域巡查，現場未發現露天燃燒、工廠異常排放或火災等情事。

環保局指出，移動式空品監測車30日上午於後壁監測期間，PM2.5平均約30 μg／m³、PM10約 58μg／m³，均落在空品標準範圍內，監測結果也與嘉義市、新營測站相近，並未出現異常數值。

環保局表示，今日全台西半部空氣品質普遍偏差，包含雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等縣市皆達橘色提醒等級，整體擴散條件不佳，空品背景值偏高。感測器資料顯示，新市至仁德一帶於凌晨0至3時確有局部濃度上升情形，主要因受近日高壓迴流影響，風場逐漸轉為偏東風，使西半部落入弱風帶，污染物不易擴散，加上先前累積之境外污染移入，使空品濃度上升並引發民眾明顯感受。

環保局進一步表示，已針對相關區域加強巡查與監測，並掌握感測器變化情形，如有異常將立即處置。同時呼籲民眾留意最新空品資訊，敏感族群可適度減少戶外活動或配戴口罩，以降低健康影響。

