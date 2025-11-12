台南凌晨爆車禍！2轎車相撞5人送醫
台南市東區長榮路一段與林森路一段路口13日凌晨發生嚴重車禍，兩輛轎車相撞，造成共5人受傷。消防局接獲報案後立即派員前往，現場發現一車駕駛受傷送往新樓醫院，另一車4人（2男2女）則分別送往成大醫院治療。警方封鎖現場進行交通疏導與勘查，目前事故原因與責任仍在調查中。
台南長榮路深夜車禍，兩轎車相撞5人送醫。（圖／示意圖／取自pexels）
