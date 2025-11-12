台南凌晨爆車禍！2轎車相撞5人送醫

2009年某天，台中市警察局清水分局田姓偵查隊長翻閱舊案卷宗時，看到一宗12年前發生的白骨命案，死者是當時就讀梧棲國中一年級、年僅13歲的阿昌，他入學不到一週便離奇失蹤。隔年，他的書包與制服在學校附近的偏僻竹林裡被人發現，旁邊還有一具被帆布覆蓋的白骨，案件當年因為查無他殺跡象，最終以意外死亡結案。

