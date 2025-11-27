台南出事了！消防局分隊長變詐團幫兇「同事遭騙2百萬」

台南市一名即將退休的消防分隊長，竟然被詐團吸收，參與境外投資平台擔任「榮譽導師」，向局內同仁推銷高報酬投資方案，導致多名警消受害，其中有人損失高達200多萬元，連退休金都賠進去，消防局本部昨（26日）火速將他記過調職。

台南市消防局。 （圖／Googlemap）

據了解，這名分隊長早年在內勤單位任職，取得分隊長資格後才調往外勤服務，目前已屆退休年齡，消防局高層對此驚訝表示，之前完全不知道他私下從事這種高風險投資活動，更不清楚他拉攏同事參與，直到投資平台資金鏈斷裂，多名受害同仁向局方檢舉並組成自救群組，消防局本部才發現問題嚴重性，驚覺這位分隊長可能被境外平台利用。

受害者指出，該分隊長經常在公開場合分享投資獲利經驗，強調「小錢滾大錢」的誘人前景，吸引不少同事心動。他更私下成立投資群組，宣稱平台提供穩定配息的基金商品與固定收益項目，建議大家先投入小額測試，再視情況加碼。為了擴大獲利，他還鼓勵參與者發展下線，聲稱這樣才能獲得翻倍報酬，甚至要求同事拉親友加入，持續擴張投資人數。當有人因資金周轉困難向消防局求助時，他才緊急解散群組，但為時已晚。

該境外平台運作模式採多層級推薦制，主打「分享連結即可賺取團隊分潤與獎金」，網路上已有大量受害者揭露被騙過程。消防局調查發現，不只消防人員受害，連警察同仁也有人遭殃。接獲投訴後，局方火速啟動內部調查，對分隊長祭出記兩小過並調整職務的重懲，昨（26日）正式將案件移送懲戒委員會審議。

警方特別提醒，這類假投資詐騙近年層出不窮，詐騙集團常以境外理財平台包裝，宣稱低風險、高配息，實際上是透過不斷吸收新資金來支付舊投資人的利息，屬於典型龐氏騙局。民眾千萬別被高報酬話術迷惑，更不應為了推薦獎金而拖累親友，否則可能從受害者變成共犯，甚至成為下一波詐騙的目標。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

