台南出流管制全國領先 打造不增洪的韌性城市

記者許旗成/台南報導

台南市持續推動「出流管制」政策，從開發源頭控管雨水逕流量，降低淹水風險。水利局今(13)日於市政會議專案報告指出，台南自109年至114年已受理218案出流管制計畫，其中196案完成核定，累積滯洪量體達2,463萬噸，量體為全國第一，在削減洪峰、強化防洪上發揮實效。

台南市長黃偉哲聽取簡報後表示，台南天然地勢低窪，在全國易淹水潛勢區佔比近三成，不論是滯洪池、排水、抽水站或抽水機組等軟硬體工程，在推動上可說相當吃重。

黃偉哲指出，因應中央新的管制法規，敦促開發商及建商規劃並落實出流管制，是一重要工作，期許水利局持續用嚴謹的標準，為市民安全把關。

水利局說明，出流管制目的是「開發不增洪、下游不加重」。該項制度自108年上路，並於114年修訂納管門檻，將開發面積標準由2公頃降為1公頃，都市計畫區內新建建築達0.2公頃以上也須提出流管制計畫，確保開發後的雨水逕流量不超過開發前水準。

設施規劃則依基地條件彈性設計，包含地面型與地下型滯洪池、多功能景觀滯洪池，以及透水鋪面、生態池等低衝擊設施，讓防洪設施同時兼顧景觀與使用需求。

在管理方面，台南市建立全生命週期機制，從設計審查、施工查核到完工驗證與後續巡查都有明確規範，汛期前完成全面檢查，汛期中持續督導，確保各項設施正常運作。同時導入第三方公正單位聯審，確保「逕流零增量」落實到每一案。

水利局強調，出流管制為台南防洪治理的核心工具之一，不論開發型態皆須依法設置出流管制設施。透過制度化管理，確保每一項開發不為城市留下水患風險，讓城市發展與防洪安全能同步前進。