台南出現台版「道頓堀跑步人」 跑者究竟是誰掀討論

台南市 / 綜合報導

台南南區街頭上，近期有民眾發現，一戶民宅外高掛一面看板，是一名身穿白衣的跑者，在藍色跑道上跑步，還舉起雙手，這模樣就與日本大阪道頓堀跑步人極其相似，引起網友熱烈討論。不過在地民眾說，其實廣告看板上的人物，是屋主本人，並不清楚是什麼原因有這樣的創意，不過已經成為話題。

雙手高舉單腳抬起，朝著前方，奔跑姿態，這面立足，大阪道頓堀的廣告牆，就算沒來過日本的民眾也看過，更是遊客們打卡熱點，不過現在這面廣告牆難道也有分身了嗎？高舉單腳雙手敞開，往前衝刺，但是等一下，這地點是在台南南區街頭！引起熱烈討論，有民眾說很像這一位，記者VS.民眾說：「張國煒吧，(他哪邊神韻你覺得比較像)臉頰，(臉頰那邊)對，(看板覺得怎麼樣)，就滿豐富的(臉像誰)那個主人的臉，像老闆(屋主)本人，(你看過他就對)對。」

廣告 廣告

在地的來解答，原來看板上人物，正是屋主本人，幾年前買下這間屋，但不常住在這裡，而廣告牆掛上不到一星期，不只吸睛還有話題，就是因為實在與道頓堀廣告牆太過相似，不過仔細看，台南版上頭寫上台灣字樣，並且跑者戴上眼鏡，而日本版則是寫上食品公司的名稱，並且跑者沒有戴眼鏡，兩人抬起的腳也不同邊，有明顯不同，只是這樣的廣告看板出現在台南街頭，怪不得讓民眾多看幾眼。

原始連結







更多華視新聞報導

長榮爭產案北院判張國煒勝訴.估拿回160億股息股利

親共人士台南新營「紅船基地」升五星旗 黃偉哲曬照喊：拆了

張國煒：疫後初期票價高漲 今年價格往下降才是正常

