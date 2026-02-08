台南出租宅大火3傷竟是電暖器惹禍 消防局教10大安全守則

〔記者王俊忠／台南報導〕近日氣溫驟降，民眾紛紛取出電暖器來取暖，市面上電暖器琳瑯滿目，台南市消防局提醒民眾若電暖器使用不當，可能引發火災。1月下旬，台南東區自由路上1棟出租式透天民宅2樓半夜起火、火煙往上竄燒，多名住戶逃生，其中3人嗆傷送醫，幸無大礙，呼籲民眾使用電暖器時，務必提高警覺，落實安全使用原則，以保障居家安全、過個溫暖的冬季。

台南東區自由路民宅這場火災，當時民眾急報案時稱屋內有人受困，救災人員一面出水滅火、一面搶救屋內人命，共有9位住戶分別自行逃生及獲救，其中1男2女成年居民遭濃煙嗆傷不適送醫，幸無生命危險。

南市消防局火災調查發現是有住戶使用電暖器不慎引起火災。有鑑於冬季低溫來襲，民眾常有使用電暖器取暖情形，消防局提供以下使用電暖器的安全建議，以防釀災。

1、保持安全距離：使用電暖器時必須與棉被、衣物、窗簾、衛生紙及沙發等易燃物保持1公尺以上的距離；2、嚴禁烘衣：切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料衣物，避免局部過熱引燃；3、使用環境要通風：部分電暖器會耗氧，若在密閉空間使用可能導致缺氧或一氧化碳中毒情形，請務必保持室內適度通風。

4、避免動物弄翻電暖器：電暖器應放在平坦穩固的地板上，避免翻倒造成危險，家中飼養毛小孩的族群需警覺、避免被貓、狗等寵物撞到電暖器；5、專用插座：電暖器屬於高功率家電，請使用牆壁專用插座，避免使用延長線或與其他電器產品共用插座，特別是高功率的電器，以防範過載引火；6、睡覺前關閉：避免在睡覺時讓電暖器持續運作或面向床邊，因若翻身使棉被接觸到機身，極易著火。

7、人離開即關閉：暫時離開或外出時，請務必關閉電暖器電源並拔掉插頭；8、禁幼童獨處使用：嚴禁幼童單獨在開啟電暖器的房間內，避免碰觸燙傷或絆倒釀災；9、安全認證：優先選購貼有商品安全標章的產品，並具備「自動斷電」或「傾倒切換開關」功能；10、嚴禁自行拆解：若發生異常聲響、異味或損壞，應立即停止使用並送交專業維修，勿自行拆解、維修。

台南市長黃偉哲與消防局長楊宗林都籲請民眾要正確使用電暖器；住宅應設置住宅用火災警報器，發揮提早警覺功效，以達即時警覺火災，人員可及時逃生、避免傷亡及降低身家財產損失。

