台南分租套房冷氣爆燃濃煙狂竄 住戶睡夢中逃命20歲男嗆傷送醫

冷氣突然爆出黑煙住戶嚇醒狂逃，20歲男嗆傷送醫。（圖 ／翻攝畫面）

台南市安南區郡安路四段一處分租套房11日凌晨上演火警驚魂記，當時許多住戶仍在睡夢中，卻突然聞到濃濃燒焦味，接著便看見3樓窗外冒出滾滾黑煙，瞬間嚇得驚慌失措、連忙報案求救。原來是1台冷氣機不明原因起火，火舌迅速竄燒並波及旁邊堆放的雜物，差點釀成更大災情。

消防局2時10分接獲報案後，立即派出13車30名消防人員前往搶救。警消在12分鐘內就到達現場，迅速佈線、破門、搶救。由於建物為4層樓 RC 結構的分租套房，加上不少房間堆滿生活物品，一旦延燒恐演變成嚴重火災。所幸消防人員動作迅速，在火勢擴大之前就成功壓制，於2時27分控制、2時29分完全撲滅，並持續清理殘火至2時51分才結束任務。

在搜救過程中，消防員陸續帶出2名受困住戶，其中1名20歲男子因吸入大量濃煙而嗆傷，由救護人員緊急送往永康奇美醫院治療。所幸經初步評估，男子意識清楚、沒有生命危險，其餘住戶也平安脫困。

由於此次起火點正是許多人家中都有的冷氣機，消防局也特別提醒：冬季雖然不是冷氣使用旺季，但長期未清潔、內部堆積灰塵、電線老化，仍可能導致短路起火。同時也再次呼籲民眾家中電器使用年限不可輕忽，尤其在出租套房、老舊建物內更要定期檢查與保養，避免小小電器釀成大火災。

