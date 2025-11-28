台南初選倒數！陳亭妃、林俊憲空戰交鋒 24hrs「CF＋主題曲」接力上片

記者林昱孜／台南報導

綠營誰出線參選台南市長？民進黨中央規劃，明年1月12日至17日執行黨內初選民調，登記提名的立委林俊憲、陳亭妃，進入最後廝殺階段。雙金替林俊憲打造競選主題曲《獻予你》上架不到24小時，陳亭妃「走入台南漁村第一線」最新形象片也在今（28）日正式上線。

陳亭妃走入魚塭、坐上漁船、下到牡蠣棚旁的作業平台，最新競選廣告28日上架。（圖／陳亭妃YT）

走入魚塭、坐上漁船、下到牡蠣棚旁的作業平台，每個漁民在暗夜中為生活打拚，影片中出現陳亭妃聲音：「恁為生活拚命，我來挺到底」。陳亭妃15秒最新競選影片上線，以台南最真實的漁村日常為主軸，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日下仍堅守工作的身影，用真實角度串起台南漁民的一天。

廣告 廣告

陳亭妃15秒最新競選影片上線，以台南最真實的漁村日常為主軸。（圖／陳亭妃競選團隊提供）

「人民，需要一個永遠在身邊的市長」，陳亭妃說，市長不能只是坐在辦公室等資料送來，人民的辛苦要親眼看到，人民的需要要親自聽到，這樣才能真正了解民意，為人民做事。為爭出線代表民進黨選台南市長，陳亭妃和林俊憲各自努力拚陸戰也打空戰，林俊憲競選歌曲《獻（憲）予你》在27日正式上架YT頻道。

林俊憲競選歌曲《獻予你》27日正式上架YT。（圖／林俊憲YT）

「獻（憲）給你，趁現在，恁操煩的代誌，現（憲）來現（憲）排解」，林俊憲與金曲歌王王謝銘祐與金鐘導演紀倪君攜手合作《獻予你》，親自獻唱把最深的心意獻給台南鄉親，「要參選市長，就要把全部獻給台南，為家鄉拚出新未來」。

林俊憲與金曲歌王王謝銘祐與金鐘導演紀倪君攜手合作《獻予你》。（圖／林俊憲競選團隊提供）

林俊指出，《獻予你》這首歌的出現，就像是一次城市與創作的相遇。金曲歌王謝銘祐用溫暖而真摯的旋律，唱出台南400年的文化靈魂；金鐘導演紀倪君用細膩的鏡頭語言，讓台南的街巷、光影與人情更深刻地呈現在世人眼前，兩位「雙金級」創作者把最好的創作獻給台南。

更多三立新聞網報導

民進黨三縣市初選政見發表會形式出爐 台南、高雄有「提問」

藍白亂擋政院財劃法！8綠委點名3藍委：還給南部縣市合理的對待

陳亭妃推出「市民約定書」、官方line貼圖：用鐵馬精神陪台南一起衝

內外夾攻！謝龍介民調下滑 陳以信酸：看到天花板

