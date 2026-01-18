台南初選傷筋動骨 她曝「賴踢到鐵板」後果：難關開始了

賴清德(左)、陳亭妃(右)素有心結，未來在造勢場合恐還難免上演牽手造勢，引發討論。（合成圖／示意圖／資料照）

2026台南市長選舉，民進黨初選民調結果，綠委陳亭妃民調勝林俊憲，差距2.69個百分點出線。國民黨台北市議員鍾沛君直言，過去綠營初選殺到見骨都能癒合，但這次林俊憲對陳亭妃的指控傷筋動骨，結果卻讓黨主席賴清德踢到鐵板，民進黨難關可能正要開始。

鍾沛君PO出她近日在政論節目的評論片段，她提到，陳前總統力挺的「媽祖妃」，勝過了賴總統欽點的「看板憲」，當然賴清德的意志、跟新潮流的意志，在碾過了高雄跟嘉義兩關之後，在他的本命市台南，竟然踢到了這塊大鐵板！

鍾沛君表示，這個民調出爐，當然大家知道，還在誤差範圍之內，可是相較於高雄的那個「精巧地只差0.6％」來說，這個落差已經不可謂不大了！對國民黨來說，南二都整合工作很早就已經完成，可是民進黨的難關可能正要開始？

鍾沛君直言，過去藍營很羨慕民進黨的是，他們在初選殺到見骨，往往能夠癒合。可是這一次的情況是非常不一樣的，因為這一次林俊憲對陳亭妃的指控，那個是傷筋動骨，並不是只有皮肉傷而已。因為林俊憲陣營在初選末期的時候，指控陳亭妃當年涉及議長跑票事件，這個是傷害了台派支持者、傷害民進黨，這是很深層的指控！

鍾沛君強調，現在陳亭妃已經勝出了，林俊憲要怎麼去跟當時已經相信陳亭妃是「背骨妃」的這些人，難道現在一轉頭要說：沒有啦，我之前開玩笑的！你要怎麼要去把這些選票招回來？

鍾沛君直呼，當然我們也很關心賴清德總統，大家都知道，他是最會有一個「小本子」，在記哪些人得罪過他。接下來可以觀察，賴清德到台南去造勢場合，我們都喜歡看的雙手一牽、振臂高呼，到時就來看看賴清德牽起陳亭妃的手，有沒有像他牽起其他人那樣自在？

