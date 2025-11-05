台南初選升溫 陳亭妃：六戰六勝謝龍介

[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

2026台南市長選戰提前進入白熱化，民進黨內提名布局備受矚目。立委陳亭妃昨日接受寶島連播網《新聞放鞭炮》節目主持人周玉蔻專訪，針對「卡妃說」、藍營介入傳聞及民進黨內競爭等敏感議題逐一正面回應，強調台南選戰不只是地方首長選舉，更攸關2028總統選情布局，「這不是誰喜歡誰的問題，而是誰能讓民進黨贏、讓台南穩、讓國政延續。」

節目中，周玉蔻以「如果民進黨推錯人，就是否定賴清德」開場，直指外界質疑賴清德光環能否外溢、民進黨中常會不透明、台南初選傳言紛擾等議題，並點名「謝龍介是否介入民進黨初選、為林俊憲助攻」，陳亭妃則不點名回應，表示市民自有判斷，民調數字反映趨勢，「如果民調不是事實，第一個跳出來反駁的不是我，是對手。」

她強調，台南是民進黨本命區，在2022年選舉中藍白未合仍僅以四萬多票差距勝出，如今藍白合作態勢明確，民進黨必須推出最強人選，「不能再靠意識形態取勝，真正打仗時，比的是扎根深度、行動力、民眾信任，以及跨陣營支持度。」

針對外界指稱國民黨立委謝龍介刻意評論民進黨初選，陳亭妃語帶回應說，外界都很清楚「誰最不希望她出線」，她提到自己過去多次競選皆擊敗謝龍介，「五次交手五次勝出，他當然不想再第六次。」她認為，對比民調是最務實的檢驗方式，「要能贏國民黨，才能守住台南。」

談及基層經營，陳亭妃強調，2016年與現任市長黃偉哲初選後，她沒有離開任何一個行政區，並持續深耕八年，「37區後援會沒有解散，反而更緊密，我們不是選舉時才出現，是平常就在。」她強調過去蹲點過程中並無金援介入，外界對於派系介入與利益交換的臆測均不符事實，「服務本來就不分顏色，民調能拿近七成，就是基層的信任。」

外界關注若初選結果不如預期是否可能脫黨參選？陳亭妃明確否認，稱這是「假議題」，她回顧八年前初選落敗仍全力輔選經驗，強調不會背離民進黨，「我不會輸，也不會離開民進黨參選。」

談到若出任市長施政方向，陳亭妃表示，女性領導會帶來不同視角，「台南四百年沒有女性市長，是時候讓城市看到柔性管理與行動政治。」她提出「行動政府」概念，表示市長應走入社區、現場聽民意與解決問題，「市長走到哪裡，政府就到哪裡。」

面對台南初選「暗潮說」及派系揣測，陳亭妃則強調，市民最終在意的仍是誰能帶動城市、守住南台灣、延續中央施政，「民意會說話，而黨也應該回應民意，這一局不是個人輸贏，而是台南的戰略與民進黨的命運。」

