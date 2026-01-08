台南初選封關民調 陳亭妃持續領先林俊憲

民進黨立委陳亭妃。（陳亭妃臉書）

民進黨台南市長初選進入封關前的關鍵階段，一份最新曝光的內部民調顯示，立委陳亭妃在黨內互比及藍綠對比中皆維持領先，整體選情相對勝算較高。





該份民調由雨晴指標行銷公司於本月6日至7日進行。在民進黨市長初選人選互比方面，陳亭妃支持度為41.4%，領先立委林俊憲的33.7%，差距達7.7個百分點，已超過抽樣誤差範圍；另有24.9%的受訪者尚未表態，顯示基層選情仍保有一定流動空間。





若為藍綠對比，陳亭妃對上國民黨立委謝龍介時，支持度進一步拉開至51.0%，明顯領先謝龍介的24.5%，差距高達26.6個百分點。相較之下，林俊憲對上謝龍介的支持度為45.8%對27.9%，領先幅度相對較小。

從區域結構觀察，陳亭妃在台南多數市議員選區均保持領先，特別是在溪北地區與部分市區選區表現突出；支持者結構亦顯示，她在泛綠與中間選民間具備較完整的吸納能力。





分析指出，隨著初選民調即將封關，相關數據反映出陳亭妃目前在整體結構與對外競爭力上，處於相對有利的位置。





本次調查以台南市年滿20歲以上民眾為對象，共完成1,069份有效樣本，在95%信心水準下抽樣誤差約正負3個百分點，並依行政區、年齡與性別進行加權處理。