台南初選常被問「是否挺對手？」林俊憲分析：因兩次台南議長跑票、叛黨事件

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨台南市長初選今（27）晚舉辦政見會，其中林俊憲要求陳亭妃承諾「初選揭曉後，輸的一方要全力支持贏的」。不過，林俊憲會後認為，陳亭妃還是沒有做出承諾。他也說，有趣的是，台南初選很常被問到這題，可能是因為過去發生過兩次議長選舉跑票、叛黨事件，大家心有餘悸才這樣問。

民進黨台南市長初選今（27）晚舉辦政見會。（許詠晴攝）

林俊憲、陳亭妃今晚8點進行電視政見會。針對陳亭妃在政見會上準備手板，指出有不明民調影響初選，但民進黨副秘書長何博文稱，應該是民進黨內各陣營候選人所為，疑似就是林俊憲。林俊憲會後受訪表示，「哪個單位發布，你大可以去告他，或是去追究他，也跟中央黨部回應了，我就覺得有一點莫名其妙。」

林俊憲說，選舉大家就是盡全力、平常心，不要看到不合自己意思、不如意的民調，或看到民調數字變化了、被追緊了，就緊張嚇得跳起來、不高興。大家都是黨內同志，陳亭妃如果有不滿意、覺得有懷疑的地方，有很多管道能追究，不能每次看到不如意的民調數字，就攻擊黨內同志，發現兩個人已經在「五五波」了，就跳出來破口大罵，這樣不好。

至於林俊憲在會前受訪時要求陳亭妃承諾，初選過後輸的就要全力支持贏的。林俊憲指出，她還是沒有承諾，自己也絕對不會說「未來最後有變化，黨要負責」這種話，因為作為一個黨員的責任就是遵守黨的紀律，既然參與初選，就要接受初選的結果。

林俊憲說，很有趣的是，如果問初選後是否支持對手？一般人都不會懷疑，像媒體也不會問高雄4人輸了會不會支持對方，台南卻很常被問到這題，可能是因為台南過去發生兩次議長選舉跑票、叛黨事件，大家心有餘悸，也對民進黨傷害很深，所以才會這樣問。

