台南初選後破冰失敗？挺憲議員批「拒簽協議」 陳亭妃：尊重

在民進黨台南市長初選勝出的綠委陳亭妃，20日拜會曾力挺立委林俊憲的議長邱莉莉，然而因陳亭妃未簽署挺憲派議員提出的3點協議保證，導致雙方「沒有完全達成共識」。對此，陳亭妃則回應「尊重」。

議員周嘉韋指出，挺憲派提出的3點協議都有其道理，陳亭妃並非完全不與黨團對話，她逐一檢視協議內容後發現第3點可以接受，但其他2點則無法接受，並認為這2點被格外凸顯、放大。周嘉韋強調，陳亭妃不能接受的這2點，卻是基層支持者非常在意且擔憂的部分，這正是問題所在。

周嘉韋表示，陳亭妃沒有辦法正面給出答案，但這個承諾對於陳亭妃本人、民進黨團，甚至整個民進黨都相當重要。他強調「未來要尊重民進黨團決議，任何縣市都一樣」，至於陳亭妃對切割郭信良、不輔選他黨等2點有所顧忌，這部分她必須自己向社會大眾及民進黨支持者解釋，支持者能否接受她的解釋，才是民進黨年底勝選的關鍵。

陳亭妃對協議回應表示「尊重」，也感謝大家都出來「把話說開」，她認為民進黨有這樣的機制，可以透過對話贏得2026年的勝選。

陳亭妃20日拜會力挺立委林俊憲的議長邱莉莉，卻因沒有簽署挺憲派議員提出的3點協議保證，導致雙方「沒有達成完全共識」。挺憲議員認為，陳應向社會大眾及民進黨支持者，解釋不能接受另2點的原因。（報系資料照）

代表國民黨參選台南市長的藍委謝龍介表示，這是民進黨的家務事，他不便評論，表示尊重。謝龍介強調，國民黨會團結所有力量，做好各種努力打贏這場選戰。

