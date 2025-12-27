台南初選政見大比拚 陳亭妃拋七大願景、林俊憲喊老人免健保

民進黨今晚舉辦台南市長初選政見發表會。 圖： 《三立電視》提供

[Newtalk新聞] 民進黨2026台南市長初選今晚（27日）舉行政見發表會，民進黨立委陳亭妃提出科技三軸，台南產業大躍進等七大願景；競選對手林俊憲則主打提高社會福利，包含台南市長者免繳健保費、生育補助翻倍要提高到4萬元等。

陳亭妃表示，她這8年來一直檢驗，並重新調整市政白皮書，從點線面分成七段，一個大台南，串聯溪北溪南；二是串聯光榮台南；三是科技三軸，台南產業大躍進，台南有花卉產業園區，讓後壁蘭花園區，靠著農業科技向前邁進，加上南科園區第四期要落腳沙崙，不只綠能，更變成AI運算中心，也是大南方新矽谷計劃，再結合經濟部產業園區等。

陳亭妃接著表示，四是台南一年四季都有農、漁產，要製造通路從國內到國外，並制定災損SOP，產業過剩時也要用冷鏈系統結合加工；五是五大觀光軸，包含大新營都會、曾文南科、濱海藍線、山城及府城觀光軸，結合山形、海景、宗教、美食與地理文化；六是福利六都，從育兒津貼的加碼，到成立青年局，再到租屋補貼、社會住宅、凍卵補助、產檢補助、敬老卡點數與重陽禮金等；七是交通七彩行，針對四橫三縱的公眾路網進行大調整，含捷運環狀、鐵路地下化與立體化、自行車道等。

林俊憲則提出，下一任台南市長最重要的就是照顧市民，要照顧老人、小孩、孕婦與支持青年，台南市老年人口已達20％，高於全國平均，因此他若當台南市長，他主張台南市老人全部不繳健保費，也不排富，重陽禮金並提高到2000元，90歲以上則發1萬元，還有老人交通費補助，一個月500元的計程車費，更要替老人免費注射帶狀皰疹疫苗，這個政見，連陳亭妃都抄去用。

林俊憲再表示，對於孕婦到醫院檢查，他也要補助7500元的計程車費，還有生育補助要提高到4萬元、第二胎4萬5元、第三胎5萬元、第四胎10萬元，鼓勵年輕人勇敢生孩子，並補助母親免費注射RSV疫苗，還有0到6歲國家養，2歲以下每月補助2000元，3到6歲每月補助1000元等。

林俊憲表示，南科帶動10萬元就業，台南市人口卻在減少，就是因為生育率降低，因此他要提高社會福利，以減少與其它縣市的福利落差。

