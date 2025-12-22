台南初選最新民調出！ 林俊憲支持度反超陳亭妃

最新民調顯示，立委林俊憲支持度首次超車立委陳亭妃。（製圖／黃耀徵攝、周志龍攝）

2026民進黨台南市長初選競爭激烈，有媒體19日公布網路民調，立委林俊憲首度以支持度52.70%，逆轉反超立委陳亭妃（支持度44.5%）。其他人選如國民黨立委謝龍介、前議員陳以信等人，均落後於兩位綠營參選人。

《壹蘋新聞網》19日公布網路民調，調查期間自15日至19日，共有超過42萬人次參與線上投票。民調結果顯示，林俊憲以52.7%的支持率，勝過對手陳亭妃的44.5%。支持陳亭妃的有18.8萬人，佔44.70%；支持林俊憲的22.2萬人，佔52.70%；支持國民黨謝龍介的6903人，佔1.6%；支持柯文哲的有1897人，佔0.4%。

距離初選只剩一個月，兩位綠營候選人皆有大咖站台。前總統陳水扁公開力挺陳亭妃，稱讚她是「台南第一女市長」；台南市長黃偉哲、前台南縣長陳唐山則公開力挺林俊憲，呼籲市民接到電話民調支持唯一支持林。相較日前民調皆落後於陳亭妃，林俊憲首度超車，顯示其近期政見及大咖站台產生一定影響力。

除此之外，兩位候選人近期也陸續舉行政見記者會。林俊憲主打福利政見，提出老人接種帶狀皰疹疫苗免費、孕婦產檢搭計程車補助、學生午餐喝牛乳免費等福利政見，近來在地方發酵，台南、高雄皆有議員提出質詢；相較之下，陳亭妃則主打學生教育兩岸交流、台南五大觀光軸「大新營」、「曾文南科」、「濱海藍帶」、「大目降」與「府城新豐」等市政願景。

針對首次民調超越陳亭妃，林俊憲表示，他始終相信，選舉是政策願景的對決，感謝陳唐山老縣長、黃偉哲市長都認同他對台南的願景，他將更積極闡述理念，爭取更多市民的認同。陳亭妃則提出質疑，國民黨謝龍介只有1%的民調結果，相信嗎？「原來現在全世界都可以投台南市長了」。

台南初選政見發表會預計於本月27日登場，將以「申論、提問、結論」的形式進行，並邀請學者專家或媒體人提問，兩位候選人將針對市政等議題進行論述。而針對雙方先前提出的政見，地方普遍認為，林俊憲的主張更貼近民眾實際需求。

