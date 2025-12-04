台南初選林俊憲牽扯賴主席意向…賴瑞隆強調一定照初選制度、避免攻防過激：賴主席從來不會介入初選
近期民進黨台南市長初選爆出驚天言論，候選人林俊憲針對同黨對手陳亭妃砲轟，「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良」，並稱總統賴清德最放心他，引發社會爭議。對此，民進黨高雄市長初選候選人賴瑞隆今（4日）上電台節目《新聞放鞭炮》談論此事，直言賴主席從來不會去介入初選，有初選制度一定按規則走。他也建議，台南初選要避免攻防過度激烈，避免讓支持者不滿或產生其他難以處理的問題。
林俊憲日前接受專訪，對同黨對手陳亭妃砲火全開，重提過去台南議長選舉跑票舊事，直言「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良，對不對？」並稱他自己就是台南此刻可以讓黨中央、行政院和老市長賴清德放心也有信心的人選。
賴瑞隆提到，台南如果現在初選候選人之間攻防過度激烈的話，對未來選情將會增加風險。對於賴主席被牽扯一事，他也說，自己在當國會助理時，賴主席那時還在當立委，其實跟他是熟悉的，賴主席從來不會去介入初選，但外界總會有很多傳言。
賴瑞隆表示，賴總統和小英前總統都是民進黨和國家的公共財，對待初選都要很小心，因為如果稍微不謹慎，可能就會造成初選難以處理的問題。
賴瑞隆也說，有初選制度一定照著走，任何人只要代表民進黨被提名，大家勢必會團結合作來競選。他強調，只要黨內這套遊戲規則出來，就要按規則走，大家選出最強人選應戰即能夠撼動全台人民的心。
(圖片來源：新聞放鞭炮、三立新聞網)
柯志恩有40%基本盤「不能樂觀」…賴瑞隆指每次換屆選情艱辛：政策面爭取淺藍、中間選民
黨內人士質疑郭國文兼任台南市黨部主委「卻為賴瑞隆站台」！徐國勇：地方黨職人員應遵守黨務中立
