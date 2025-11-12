台南初選正式起跑！完成登記 陳亭妃：我就是最強母雞

民進黨立委陳亭妃今在台南勘災，由辦公室完成市長初選登記。陳亭妃提供



因應鳳凰颱風襲台，力拚民進黨提名參選2026台南市長的立委陳亭妃今（11/12）選擇留在台南，由辦公室主任完成民進黨初選登記，她說，如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？她要用行動證明，「我就是那個最強的母雞」。

陳亭妃表示，一大早7點就前往七股、將軍、北門、學甲等沿海地區瞭解狀況，因為丹娜絲的重創這些地方已經變得很脆弱，目前各種防颱措施是否到位，能否承受鳳凰颱風風勢、雨勢的襲擊，雖然鳳凰颱風轉為輕颱，但是台南人都還在丹娜絲颱風的陰影中，只要聽到由南部直撲，都心有餘悸。

陳亭妃指出，今天因為鳳凰颱風，台南已宣布停班課，所以必須固守台南，因此沒有辦法親自到中央黨部登記，已經委由辦公室主任完成台南市長初選登記，但是她絕對有信心要將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量，因為我們要讓台南的光榮與自信重現」。

民進黨立委陳亭妃今在留守台南，由主任前往黨中央登記初選。摘自陳亭妃臉書

她也提到，國際間對女性領導力的期待正不斷升高。日本首位女首相高市早苗上任後，支持度高達82%，展現女性領導的堅定與溫度。陳亭妃說：「台南400年來從未有過女性市長，這次我要用行動證明，女性的力量可以讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力。」

面對2026年藍白合的挑戰，陳亭妃直言，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏四萬多票；2026年藍白完全聯手，氣勢更強，如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？她要用行動證明，「我就是那個最強的母雞」。

陳亭妃強調，2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政，「如果連台南都要讓賴主席擔心，那我們怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖？」所以台南一定要大贏。這不只是選舉，而是守護民進黨、守護台灣的行動戰」。

陳亭妃強調，自己27年來從未離開基層，「我的服務從沒有休息，我的腳步也從沒有停下。我知道台南需要什麼，也知道人民期待什麼。颱風來，我守在台南；挑戰來，我衝在前面。這是我的責任，也是我的信念。我會成為最強母雞，帶領最強小雞，用行動贏得2026，穩住2028，讓台南繼續榮耀前行、大步向前」。

